Пользователь соцсети на Сахалине обвиняют в экстремизме

СЕГОДНЯ 10:35 2018-10-11T10:35:42+03:00

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Житель Ногликского района в один прекраснй день стал подозреваемым в уголовном деле об экстремизме. Молодой парень частенько сидел в социальных сетях и на своей страничке разместил три подозрительных аудиофайла.

- По предварительным данным, в опубликованных записях содержались высказывания, унижающие достоинство человека из разных социальных и этнических групп. Также в аудиофайлах содержались призывы к депортации и возбуждению вражды по отношению к представителям национальностей народов Кавказа и к лицам, ведущим аморально-привокзальный образ жизни, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Сахалинской области.

Задержанному только 25 лет. Против него завели уголовно дело, расследование которого уже закончилось. Следователи собрали достаточно доказательств его вины. Теперь слово за судьей. Материалы дела уже находятся на рассмотрении в судебной инстанции.