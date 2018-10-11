Жителя Хабаровского края отправили под суд за ловлю краба

СЕГОДНЯ 12:27 2018-10-11T12:27:50+03:00

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Браконьера из Ванинского района задержали в ходе полицейской спецоперации «Путина-2018». Молодой человек отправился на промысел синего краба на своей моторной лодке, крабов ловил самодельными ловушками. На момент задержания у 23-летнего нарушителя изъяли 20 экземпляров крабов общей стоимостью 20 тысяч рублей, а также орудия лова.

- Разрешительные документы на добычу морских биоресурсов у гражданина отсутствовали, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по Хабаровскому краю. - В его отношении возбудили уголовное дело по статье 256 части первой «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения. Если вину браконьера докажут, ему может грозить наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.