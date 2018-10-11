В Хабаровске автобусный маршрут №82 изменился с 10 октября

СЕГОДНЯ 11:29 2018-10-11T11:29:44+03:00

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В краевой столице меняется один из автобусных маршрутов. На сей раз по-новым правилам будет ездить автобус №82. К такому решению комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС пришли в связи с возникновением чрезвычайной ситуации на мосту через реку Правая Березовая. Он расположен на улице Листопадной. По оценкам специалистов, сооружение может обрушиться. Чтобы избежать трагических последствие было решено изменить автобусный маршрут.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, по новым правилам автобус начал ходить еще вчера, 11 октября. Общественный транспорт будет курсировать от остановки «Комсомольская площадь» до пункта «Весовая овощесовхоза», не доезжая остановки «Ореховая сопка».

Специалисты городского управление транспорта убедительно просят жителей краевой столоицы учитывать эту информацию при планировании поездок.