2018-10-11T11:09:01+03:00
Общество

В Хабаровске заканчивается навигация по Амуру

Последние теплоходы отправятся по реке 28 октября
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Хабаровске заканчивается навигация по АмуруВ Хабаровске заканчивается навигация по АмуруФото: Администрация Хабаровска
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Близится зима, а значит, совсем скоро Амур скует льдом, и он станет непригоден для судоходства. Традиционно навигация в краевой столице открывается в конце апреля, в этом году она началась 28 числа, и на сегодняшний день теплоходы доставили до пунктов назначения около ста тридцати тысяч хабаровчан, что на двадцать процентов меньше, чем в прошлом году.

- В этом году четыре речных трамвайчика доставляли горожан до приусадебных участков, которые расположены на левом берегу Амура, - сообщили в пресс - службе администрации города Хабаровска. - Теплоходы согласно расписанию курсировали по трем маршрутам.

Напомним, в 2018 году для перевозки пассажиров предприятие ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» заключило с администрацией города контракт на сумму более тридцати миллионов рублей.

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