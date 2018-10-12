Для нуждающихся школьников Хабаровского края собрали 27 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 02:41 2018-10-12T02:41:44+03:00

В традиционной акции «Помоги собраться в школу» приняли участие как предприниматели, так и простые граждане

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Итоги проведения акции подвели накануне в минсоцзащиты края - более 19,5 тысячи детей получили адресную помощь, причем не только деньги, но и буквально - обувь, одежду, канцелярские принадлежности. Кроме обычных людей и предпринимателей, помощь оказывали также и муниципалитеты, и краевые власти.

- Собрать ребенка в школу - задача не из легких. Необходимо купить повседневную одежду и обувь, спортивную форму, канцелярские принадлежности, рабочие тетради и, наконец, портфель, - отметила замначальника отдела по проблемам семьи и детей минсоцзащиты края Марина Новосельцева. - Благотворительная акция дает возможность объединить наши усилия для общего большого доброго дела. И, как показывает практика прошлых лет, у нас много неравнодушных и отзывчивых людей.

В пресс-службе краевого правительства сообщили, что за три месяца проведения акции удалось собрать 27 миллионов 559 тысяч рублей. Эти деньги используют для поддержки семей с детьми школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, предупреждая таким образом неявки учащихся в школу по социальным причинам.