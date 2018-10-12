2018-10-12T03:04:44+03:00
Происшествия

Пьяный жених в Хабаровском крае умер из-за критики в адрес собственной невесты

Женщина хотела проучить будущего мужа, но не рассчитала силы
Ольга КИВА
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Пьяный жених в Хабаровском крае умер из-за критики в адрес собственной невестыПьяный жених в Хабаровском крае умер из-за критики в адрес собственной невестыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительница Амурска оказалась главной подозреваемой в уголовном деле об убийстве собственного жениха. Мужчина умер от ножевого ранения в грудь прямо в квартире, где гуляла компания. Смертельный удар, по версии следствия, нанесла 47-летняя подозреваемая, которая по совместительству была еще и невестой погибшего.

- Во время расследования выяснили, что в начале октября 2018 года компания из трех собутыльников выпивала в квартире. В тот день за столом собрались задержанная и погибший с братом. В какой-то момент родственник жениха стал оскорблять женщину, а та, в свою очередь, просто выгнала гостя. Реакция сожителя оказалась непредсказуемой. Он встал на защиту брата и стал критиковать поведение будущей жены. Женщина разозлилась еще больше, схватила нож и ударила им мужчину в грудь, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Женщина во всем призналась и рассказала, что не хотела убивать сожителя. Их свадьба должна была состояться в декабре 2018 года. До этого происшествия фигурантка к уголовной ответственности не привлекалась. На время следствия ее заключили под стражу.

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