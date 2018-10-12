Матч «СКА-Нефтяник» - «Ветланда» 11 октября: первая победа хабаровчан на Кубке мира

СЕГОДНЯ 03:34 2018-10-12T03:46:19+03:00

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Вчера, 11 октября, игроки «СКА-Хабаровск» встретились на льду с хоккеистами шведской «Ветланды». Первый матч Кубка мира прошел в «Йоранссон-Арене» в Сандвике и закончился победой хабаровчан. «Армейцы» победили со счетом 5:2.

- В том, что «Ветланда» - это крепкий орешек, хабаровчане убедились уже в дебюте встречи. Против ожиданий, шведы не стали отсиживаться в обороне, а с первым же свистком устремились к воротам россиян, чем застали тех врасплох, - говорится в сообщении на сайте ХК «СКА-Нефтяник».

На восьмой минуте в воротах Дениса Рысева побывали два мяча, да и те получились нелепыми. Сначала скандинавам удалось добить мяч после розыгрыша углового, а затем и вовсе непостижимым образом затолкать снаряд, воспользовавшись неразберихой в рядах защитников «красно-черных» в собственной штрафной.

Однако хабаровчане быстро оправились от шока и перевели игру на половину поля шведов. Им удалось забить три года. Во второй 30-минутке они отправили в ворота противника еще два мяча и спокойно довели матч до логического завершения, приблизившись таким образом к плей-офф.

Следующий соперник «армейцев» - это команда «Акиллес» из финского города Порвоо. Игра состоится сегодня, 12 октября, в 20:45 по хабаровскому времени.