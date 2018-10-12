2018-10-12T04:53:48+03:00
Политика

Артиллеристы в Хабаровском крае поднялись по тревоге

Это одно из заданий всеармейского конкурса, в котором участвуют военнослужащие
Ольга КИВА
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Артиллеристы в Хабаровском крае поднялись по тревогеАртиллеристы в Хабаровском крае поднялись по тревогеФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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Артиллерийские батареи Хабаровского края участвуют во всеармейском конкурсе по полевой выучке. Военнослужащие уже включились в это мероприятие, когда поднялись по тревоге и отправились сдавать нормативы, демонстрировать свою физическую подготовку и навыки.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, умения военнослужащих будет оценивать специальная комиссия. Чтобы доказать свое превосходство артиллеристы выполнят ряд заданий. Им предстоит совершить марши на назначенные полигоны и оборудование огневых позиций. Также военнослужащие выполнят 15 огневых задач с боевой стрельбой из самоходных установок 2С1 «Гвоздика». Члены комиссии особое внимание уделят проверке действий с применением опыта современных военных конфликтов.

В конкурсе участвуют больше 200 военнослужащих, задействовано около 20 единиц вооружения и военной техники.

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