Артиллеристы в Хабаровском крае поднялись по тревоге
Артиллерийские батареи Хабаровского края участвуют во всеармейском конкурсе по полевой выучке. Военнослужащие уже включились в это мероприятие, когда поднялись по тревоге и отправились сдавать нормативы, демонстрировать свою физическую подготовку и навыки.
Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, умения военнослужащих будет оценивать специальная комиссия. Чтобы доказать свое превосходство артиллеристы выполнят ряд заданий. Им предстоит совершить марши на назначенные полигоны и оборудование огневых позиций. Также военнослужащие выполнят 15 огневых задач с боевой стрельбой из самоходных установок 2С1 «Гвоздика». Члены комиссии особое внимание уделят проверке действий с применением опыта современных военных конфликтов.
В конкурсе участвуют больше 200 военнослужащих, задействовано около 20 единиц вооружения и военной техники.