2018-10-12T04:53:01+03:00
Спорт

В Хабаровске проведут юбилейный турнир по вольной борьбе

На соревнования съедутся спортсмены из регионов Сибири и Дальнего Востока
Ольга КИВА
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В Хабаровске проведут юбилейный турнир по вольной борьбеВ Хабаровске проведут юбилейный турнир по вольной борьбеФото: Администрация Хабаровска
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В краевой столице с 19 по 20 октября пройдет юбилейный Всероссийский турнир по вольной борьбе «Ерофей Хабаров». В этом году соревнования пройдут уже в 50 раз. Местом проведения состязаний выбрали стадион имени Ленина.

Как сообщили в администрации города, побороться за звание лучших приедут спортсмены из регионов Сибири и Дальнего Востока. Всего на мероприятии ожидают больше 140 борцов. Также специалисты отметили, что турнир — это одно из значимых спортивных событий. Здесь участники становились мастерами спорта, выступали будущие чемпионы мира и Европы.

Открытие турнира запланировали на 19 октября, начало в 13:00. На следующий день, 20 октября, с 11:00 пройдут финальные схватки, а в 14:00 начнется церемония награждения победителей, устроят торжественную церемонию закрытия турнира.

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