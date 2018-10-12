2018-10-12T05:42:20+03:00
Происшествия

Пожар в жилом доме в Хабаровском крае: из горящего здания эвакуировали 40 человек

Одного из жильцов вынесли на свежий воздух на руках
Ольга КИВА
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Пожар в жилом доме в Хабаровском крае: из горящего дома эвакуировали 40 человекПожар в жилом доме в Хабаровском крае: из горящего дома эвакуировали 40 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вчера вечером, 11 октября, огнеборцы отправились тушить пожар в жилом многоквартирном доме в поселке Краснореченское. Как выяснилось позже, возгорание произошло в квартире на четвертом этаже. По предварительным данным, в ней никто не жил.

Как сообщили пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, сообщение о происшествии поступило в 19:16, а почти через час огонь уже был полностью потушен. Пожарные эвакуировали 40 человек, выводя их по лестницам на свежий воздух. Среди спасенных жильцов женщина, которая не может передвигаться самостоятельно. Ее огнеборцы вынесли из здания на руках.

В результате пожара никто из людей не пострадал. Пламя успело повредить только домашние вещи и мебель. Сейчас сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России устанавливают причины возгорания и виновного в происшествии.

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