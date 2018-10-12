Смерть пожилого пациента обошлась больнице Комсомольска-на-Амуре в 500 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 06:02 2018-10-12T06:03:10+03:00

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Пожилой житель города Юности оказался погиб из-за так называемых дефектов лечения. Пациенту требовалась диагностика, которая давала шанс продлить жизнь, но врачи вовремя ее не сделали. Это привело к гибели пенсионера.

- Жена погибшего обратилась в суд, чтобы восстановить справедливость. Они с супругом прожили вместе 45 лет, смерть мужа стала для нее сильным ударом. На момент гибели горожанину было 69 лет, - прокомментировала Елена Каунова, старший помощник прокурора.

Расследование по факту гибели пенсионера проводили одновременно и правоохранители, и сотрудники страховой компании. Обе стороны предоставили заключения в одним и тем же выводом — виновно лечебное учреждение. С этими итогами согласился суд Центрального района города, который приговорил ответчика выплатить истице 500 тысяч рублей компенсации. Однако организация не согласилась с решением суда и попробовала опротестовать решение. Апелляционная инстанция оставила приговор в силе.