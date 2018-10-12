2018-10-12T06:03:10+03:00
Происшествия

Смерть пожилого пациента обошлась больнице Комсомольска-на-Амуре в 500 тысяч рублей

Такую компенсацию организация должна выплатить жене погибшего
Ольга КИВА
Поделиться:
Смерть пожилого пациента обошлась больнице Комсомольска-на-Амуре в 500 тысяч рублейСмерть пожилого пациента обошлась больнице Комсомольска-на-Амуре в 500 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Пожилой житель города Юности оказался погиб из-за так называемых дефектов лечения. Пациенту требовалась диагностика, которая давала шанс продлить жизнь, но врачи вовремя ее не сделали. Это привело к гибели пенсионера.

- Жена погибшего обратилась в суд, чтобы восстановить справедливость. Они с супругом прожили вместе 45 лет, смерть мужа стала для нее сильным ударом. На момент гибели горожанину было 69 лет, - прокомментировала Елена Каунова, старший помощник прокурора.

Расследование по факту гибели пенсионера проводили одновременно и правоохранители, и сотрудники страховой компании. Обе стороны предоставили заключения в одним и тем же выводом — виновно лечебное учреждение. С этими итогами согласился суд Центрального района города, который приговорил ответчика выплатить истице 500 тысяч рублей компенсации. Однако организация не согласилась с решением суда и попробовала опротестовать решение. Апелляционная инстанция оставила приговор в силе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Комсомольска потребуют отставки мэра на митинге
Бывалый наркоделец из Комсомольска-на-Амуре снова отправился в тюрьму
В Хабаровске пьяный гуляка избил полицейского
Комсомольчанин лишился автомобиля, пока спал
Пожар в многоэтажке в Хабаровске: горела квартира на девятом этаже
Аэропорту в Хабаровске придумали новое имя
Бизнесмена в Хабаровске обязали закрыть мастерскую из-за продавца-иностранца
В Хабаровске сына обвиняют в краже драгоценностей у собственной матери
Пожар в жилом доме в Хабаровском крае: из горящего здания эвакуировали 40 человек
В Хабаровске проведут юбилейный турнир по вольной борьбе
Артиллеристы в Хабаровском крае поднялись по тревоге
Матч «СКА-Нефтяник» - «Ветланда» 11 октября: первая победа хабаровчан на Кубке мира
Пьяный жених в Хабаровском крае умер из-за критики в адрес собственной невесты
Для нуждающихся школьников Хабаровского края собрали 27 миллионов рублей
Погода в Хабаровске на 12 октября 2018 года: днем до +13 градусов, без осадков
Жителя Хабаровского края отправили под суд за ловлю краба
В Хабаровске автобусный маршрут №82 изменился с 10 октября
В Хабаровске заканчивается навигация по Амуру
Пользователь соцсети на Сахалине обвиняют в экстремизме
Пожар на «Амуте» в Хабаровском крае: полностью сгорело кафе «Матрешка»
Эковолонтеры из Хабаровского края поборются за звание самых лучших в России
В Комсомольске-на-Амуре открыли кабинеты по бесплодному браку
Любителей осетровых из Хабаровского края поймали с незаконным уловом
Землетрясение на Сахалине: многоэтажки на Камчатке немного потрясло
В ЕАО нашли заблудившегося сборщика орехов
В Хабаровском крае продолжаются поиски пропавшего рыбака
В Хабаровске пожилая велосипедистка врезалась в автобус