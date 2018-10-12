2018-10-12T06:16:32+03:00
Происшествия

В Хабаровске сына обвиняют в краже драгоценностей у собственной матери

Ему даже не пришлось придумывать план действий — он жил в одной квартире с родительницей
Ольга КИВА
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В Хабаровске сына обвиняют в краже драгоценностей у собственной материВ Хабаровске сына обвиняют в краже драгоценностей у собственной материФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительница Хабаровска в один прекрасный день не досчиталась своих украшений. Женщина хранила драгоценности в шкатулке, из которой их и похитил вор. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию и стражи порядка нашли злоумышленника. К несчастью женщины им оказался ее собственный сын.

- По версии следствия, парень похищал драгоценности в течение нескольких дней. Ему 24 года, он нигде не работает и живет в одной квартире с матерью. Похищенное он сдавал в ломбард и на эти деньги жил, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Ущерб потерпевшая оценила в 70 тысяч рублей. Сейчас ее драгоценности стражи порядка пытаются вернуть владелице. Против молодого подозреваемого завели уголовное дело по статье «Кража». На время следствия он будет находиться на свободе, но под подпиской о невыезде.

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