В Хабаровске сына обвиняют в краже драгоценностей у собственной матери

СЕГОДНЯ 06:14 2018-10-12T06:16:32+03:00

Ему даже не пришлось придумывать план действий — он жил в одной квартире с родительницей

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Жительница Хабаровска в один прекрасный день не досчиталась своих украшений. Женщина хранила драгоценности в шкатулке, из которой их и похитил вор. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию и стражи порядка нашли злоумышленника. К несчастью женщины им оказался ее собственный сын.

- По версии следствия, парень похищал драгоценности в течение нескольких дней. Ему 24 года, он нигде не работает и живет в одной квартире с матерью. Похищенное он сдавал в ломбард и на эти деньги жил, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Ущерб потерпевшая оценила в 70 тысяч рублей. Сейчас ее драгоценности стражи порядка пытаются вернуть владелице. Против молодого подозреваемого завели уголовное дело по статье «Кража». На время следствия он будет находиться на свободе, но под подпиской о невыезде.