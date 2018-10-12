Бизнесмена в Хабаровске обязали закрыть мастерскую из-за продавца-иностранца

СЕГОДНЯ 06:40 2018-10-12T06:41:12+03:00

У предпринимателя есть две недели, чтобы найти нового работника

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Предприниматель из Хабаровска по решению суда на две недели закрыл свою мастерскую по изготовлению ключей. Все из-за того, что взял на работу иностранца. У трудяги было разрешение на работу по специальности «Упаковщик», но у бизнесмена он выполнял совсем другие обязанности. Мужчина был одновременно и продавцом, и мастером по изготовлению ключей.

- Это расценивается как нарушение правил привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности. Наняв на работу иностранца без разрешения на определенный вид деятельности, предприниматель нарушил Федеральный закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», - прокомментировали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов.

Предприниматель не стал особо возражать и выполнил требование правоохранителей - закрыл киоск. Дальше за ним будут приглядывать судебные приставы, задача которых проследить исполнение судебного решения.