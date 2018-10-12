Аэропорту в Хабаровске придумали новое имя

СЕГОДНЯ 07:09 2018-10-12T07:10:19+03:00

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В регионе выступили с предложением о присвоении аэропорту «Новому» в Хабаровске имени Почетного гражданина города Хабаровска, участника Великой Отечественной войны, начальника Дальневосточного управления гражданской авиации Бориса Езерского.

- Кандидатуру выбрали не случайно. Благодаря этому человеку воздушная гавань краевой столицы превратилась в главную авиационную гавань Дальнего Востока. Также в регионе создали учебный тренировочный отряд для подготовки и переподготовки авиационных специалистов, начали выполнять международные полеты, построили взлетно-посадочную полосу и перрон для приема и обслуживания современных самолетов, - рассказал Анатолий Будник, представитель инициативной группы, заслуженный пилот РФ, председатель общественного совета при Дальневосточном управлении Росавиации.

Переименование аэропорта пройдет по итогам конкурса, который организуют в рамках общенациональный проекта «Великие имена России». В рамках этого мероприятия 45 аэропортов страны получат новые имена выдающихся соотечественников. Участников отбирали по нескольким параметрам. Одним из них был совокупный пассажиропоток аэропорта, который должен быть не меньше 170 миллионов человек.

Среди воздушных гаваней, заявленных на конкурс, аэропорты Хабаровска, а также Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Магадан и другие. Полный список городов опубликован на сайте великиеимена.рф. На этом же интернет-ресурсе можно предложить свои имена и принять участие в голосовании.