СЕГОДНЯ 07:42 2018-10-12T07:42:16+03:00

Пожар в многоэтажке в Хабаровске: горела квартира на девятом этаже Фото: Артем Килькин

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Вчера вечером, 11 октября, в многоэтажном доме на улице Союзной загорелась квартира. Сообщение о происшествии дежурный пульта пожарно-спасательной службы принял в 21:29. Уже через несколько минут огнеборцы прибыли на место происшествия.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, горящая квартиры была расположена на девятом этаже. Чтобы локализовать пламя пожарным понадобилось всего 15 минут, окончательно усмирить огонь удалось в 22:14. Происшествие обошлось без человеческих жертв, от огня пострадали только домашние вещи. При этом даже не возникла необходимость эвакуировать жильцов.

Причины возгорания и виновного установят в ходе проверки сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России.

Жителям краевой столицы напоминают, что в случае пожара нужно звонить по телефонам «101» и «112».