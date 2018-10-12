2018-10-12T08:21:34+03:00
Происшествия

Комсомольчанин лишился автомобиля, пока спал

Подозреваемую в угоне помогла найти овчарка по имени Тори
Ольга КИВА
Поделиться:
Комсомольчанин лишился автомобиля, пока спалКомсомольчанин лишился автомобиля, пока спалФото: УМВД России по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

В Комсомольске-на-Амуре задержать подозреваемую в угоне машины удалось благодаря немецкой овчарке по имени Тори. Служебная собака вязла след с сидения машины и привела полицейских прямо к дому молодой комсомольчанки.

- Как выяснилось позже, авто принадлежало горожанину, у которого гостила задержанная. С пострадавшим девушка познакомилась в социальных сетях. Фигурантка забрала ключи, когда приятель уснул и отправилась колесить по городу. В какой-то момент подозреваемая не справилась с управлением и загнала машину в кювет, где ее позже обнаружили полицейские. С места дорожной аварии комсомольчанка скрылась, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Против девушки возбудили уголовное дело, расследование которого сейчас продолжается. На время следствия с подозреваемой взяли обязательство о явке.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Комсомольска потребуют отставки мэра на митинге
Бывалый наркоделец из Комсомольска-на-Амуре снова отправился в тюрьму
В Хабаровске пьяный гуляка избил полицейского
Пожар в многоэтажке в Хабаровске: горела квартира на девятом этаже
Аэропорту в Хабаровске придумали новое имя
Бизнесмена в Хабаровске обязали закрыть мастерскую из-за продавца-иностранца
В Хабаровске сына обвиняют в краже драгоценностей у собственной матери
Смерть пожилого пациента обошлась больнице Комсомольска-на-Амуре в 500 тысяч рублей
Пожар в жилом доме в Хабаровском крае: из горящего здания эвакуировали 40 человек
В Хабаровске проведут юбилейный турнир по вольной борьбе
Артиллеристы в Хабаровском крае поднялись по тревоге
Матч «СКА-Нефтяник» - «Ветланда» 11 октября: первая победа хабаровчан на Кубке мира
Пьяный жених в Хабаровском крае умер из-за критики в адрес собственной невесты
Для нуждающихся школьников Хабаровского края собрали 27 миллионов рублей
Погода в Хабаровске на 12 октября 2018 года: днем до +13 градусов, без осадков
Жителя Хабаровского края отправили под суд за ловлю краба
В Хабаровске автобусный маршрут №82 изменился с 10 октября
В Хабаровске заканчивается навигация по Амуру
Пользователь соцсети на Сахалине обвиняют в экстремизме
Пожар на «Амуте» в Хабаровском крае: полностью сгорело кафе «Матрешка»
Эковолонтеры из Хабаровского края поборются за звание самых лучших в России
В Комсомольске-на-Амуре открыли кабинеты по бесплодному браку
Любителей осетровых из Хабаровского края поймали с незаконным уловом
Землетрясение на Сахалине: многоэтажки на Камчатке немного потрясло
В ЕАО нашли заблудившегося сборщика орехов
В Хабаровском крае продолжаются поиски пропавшего рыбака
В Хабаровске пожилая велосипедистка врезалась в автобус