Комсомольчанин лишился автомобиля, пока спал

СЕГОДНЯ 08:21 2018-10-12T08:21:34+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре задержать подозреваемую в угоне машины удалось благодаря немецкой овчарке по имени Тори. Служебная собака вязла след с сидения машины и привела полицейских прямо к дому молодой комсомольчанки.

- Как выяснилось позже, авто принадлежало горожанину, у которого гостила задержанная. С пострадавшим девушка познакомилась в социальных сетях. Фигурантка забрала ключи, когда приятель уснул и отправилась колесить по городу. В какой-то момент подозреваемая не справилась с управлением и загнала машину в кювет, где ее позже обнаружили полицейские. С места дорожной аварии комсомольчанка скрылась, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Против девушки возбудили уголовное дело, расследование которого сейчас продолжается. На время следствия с подозреваемой взяли обязательство о явке.