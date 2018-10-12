2018-10-12T08:43:30+03:00
Происшествия

В Хабаровске пьяный гуляка избил полицейского

За это он проведет в тюрьме четыре года
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровске пьяный гуляка избил полицейскогоВ Хабаровске пьяный гуляка избил полицейскогоФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В краевой столице осудили дебошира, который напал на полицейского. Фигурант был изрядно выпивши и гулял, что называется, на всю катушку. Полицейских вызвали его соседи, которым уже надоели и громкая музыка, и шум в его квартире.

- Стражи порядка попытались вразумить нерадивого соседа, а в ответ один из них получил по голове. Задержанный ударил правоохранителя три раза и скрылся в квартире. До нападения на полицейского осужденный избил соседа, который тоже пытался утихомирить гуляку, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

В результате нанесенных ударов сотруднику полиции был причинен легкий вред здоровью. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, гематомы и ссадины лица. Против задержанного возбудили уголовное дело за нападение на представителя власти. На суде подсудимого признали виновным в этом преступлении и приговорили его к четырем годам тюрьмы.

Приговор в законную силу не вступил.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Комсомольска потребуют отставки мэра на митинге
Бывалый наркоделец из Комсомольска-на-Амуре снова отправился в тюрьму
Комсомольчанин лишился автомобиля, пока спал
Пожар в многоэтажке в Хабаровске: горела квартира на девятом этаже
Аэропорту в Хабаровске придумали новое имя
Бизнесмена в Хабаровске обязали закрыть мастерскую из-за продавца-иностранца
В Хабаровске сына обвиняют в краже драгоценностей у собственной матери
Смерть пожилого пациента обошлась больнице Комсомольска-на-Амуре в 500 тысяч рублей
Пожар в жилом доме в Хабаровском крае: из горящего здания эвакуировали 40 человек
В Хабаровске проведут юбилейный турнир по вольной борьбе
Артиллеристы в Хабаровском крае поднялись по тревоге
Матч «СКА-Нефтяник» - «Ветланда» 11 октября: первая победа хабаровчан на Кубке мира
Пьяный жених в Хабаровском крае умер из-за критики в адрес собственной невесты
Для нуждающихся школьников Хабаровского края собрали 27 миллионов рублей
Погода в Хабаровске на 12 октября 2018 года: днем до +13 градусов, без осадков
Жителя Хабаровского края отправили под суд за ловлю краба
В Хабаровске автобусный маршрут №82 изменился с 10 октября
В Хабаровске заканчивается навигация по Амуру
Пользователь соцсети на Сахалине обвиняют в экстремизме
Пожар на «Амуте» в Хабаровском крае: полностью сгорело кафе «Матрешка»
Эковолонтеры из Хабаровского края поборются за звание самых лучших в России
В Комсомольске-на-Амуре открыли кабинеты по бесплодному браку
Любителей осетровых из Хабаровского края поймали с незаконным уловом
Землетрясение на Сахалине: многоэтажки на Камчатке немного потрясло
В ЕАО нашли заблудившегося сборщика орехов
В Хабаровском крае продолжаются поиски пропавшего рыбака
В Хабаровске пожилая велосипедистка врезалась в автобус