В Хабаровске пьяный гуляка избил полицейского

СЕГОДНЯ 08:43 2018-10-12T08:43:30+03:00

За это он проведет в тюрьме четыре года

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В краевой столице осудили дебошира, который напал на полицейского. Фигурант был изрядно выпивши и гулял, что называется, на всю катушку. Полицейских вызвали его соседи, которым уже надоели и громкая музыка, и шум в его квартире.

- Стражи порядка попытались вразумить нерадивого соседа, а в ответ один из них получил по голове. Задержанный ударил правоохранителя три раза и скрылся в квартире. До нападения на полицейского осужденный избил соседа, который тоже пытался утихомирить гуляку, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

В результате нанесенных ударов сотруднику полиции был причинен легкий вред здоровью. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, гематомы и ссадины лица. Против задержанного возбудили уголовное дело за нападение на представителя власти. На суде подсудимого признали виновным в этом преступлении и приговорили его к четырем годам тюрьмы.

Приговор в законную силу не вступил.