Бывалый наркоделец из Комсомольска-на-Амуре снова отправился в тюрьму

СЕГОДНЯ 09:19 2018-10-12T09:19:39+03:00

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Житель города Юности отправится в тюрьму почти на четыре года за производство гашишного масла. За решетку он отправляется не в первый раз. В 2009 году его уже приговаривали к тюремному сроку за незаконный оборот наркотиков. Он должен был отсидеть 11 лет, но вышел досрочно. В сентябре 2016 года ему заменили ограничением свободы на три года. Однако это не послужило ему уроком, и он снова пошел на преступление, связанное с наркотиками.

- Установили, что подсудимый в июле этого года собрал коноплю в лесополосе. Урожай он хранил у своего знакомого, там же изготавливал гашишное масло и смесь табака с гашишным маслом. При обыске у него нашли наркотик массой 31,26 граммов, что расценивается как крупный размер, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры края.

У осужденного изъяли 51 папиросу с «химкой», и 10 свертков с гашишным маслом. В суде фигурант признал вину полностью. Наказание злоумышленник будет отбывать в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.