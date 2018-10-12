Экономия на отлове бездомных собак может привести к вспышке бешенства в Хабаровске

СЕГОДНЯ 10:26 2018-10-12T10:27:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне в администрацию Хабаровска обратились представители местной городской станции по борьбе с болезнями животных. Они обеспокоены тем, что в следующем году на отлов и содержание бездомных собак из краевого бюджета выделят на тридцать процентов меньше денег, чем в этом. По мнению специалистов, сокращение лимитов может привести к вспышке бешенства в дальневосточной столице.

К слову, в прошлом году больше полутора тысяч бродячих бездомных получили прививки от особо опасных заболеваний. Потом они еще двадцать дней жили в питомниках, где за ними наблюдали ветеринары. Теперь же, если край решит сэкономить на четвероногих, то такую помощь смогут оказать меньшему количеству животных.

- За чуть больше миллиона рублей, которые нам выделят, мы сможем отловить, разместить в питомник и привить более семисот шестидесяти животных, это значительно меньше, чем в прошлые годы, - говорит Анастасия Кучмежак, главный специалист отдела управления ЖКХ администрации Хабаровска.

Все мы помним, что в этом году на окраинах города специалисты регистрировали животных, у которых были признаки бешенства. Распространения болезни удалось избежать в больше степени благодаря вакцинации бездомных собак.

Как сообщает пресс-служба мэрии, сокращение финансирования значительно увеличит риски заражения смертельной болезнью.