Мост в Хабаровске разрушил многотонный самосвал

СЕГОДНЯ 10:49 2018-10-12T10:49:33+03:00

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Как утверждают очевидцы — жители микрорайона Ореховая сопка, шедшие на конечную остановку 82 автобуса, груженный до отказа 60-тонный самосвал на большой скорости преодолел мост, и сразу же за этим инженерная конструкция серьезно прогнулась, и по асфальту поползли трещины.

- У моста не выдержали деревянные фермы подпорной конструкции: они раскололись в некоторых местах и перестали выполнять несущую функцию. Теперь мост закрыт для водителей и пешеходов, - сообщили в администрации города. - Из-за угрозы обрушения на участке улицы Листопадной введен режим ЧС.

Автобусам №82 пришлось изменить маршрут, теперь они не доезжают до остановки «Ореховая сопка», высаживая пассажиров в пункте «Весовая овощесовхоза». Кстати только в этом году асфальтовое покрытие моста и ведущей на него дороги было отремонтировано. Бюджету это обошлось в 16 миллионов рублей.

- Перед началом работ было проведено детальное обследование моста: он хоть и очень давней постройки, но еще был в полном порядке, - прокоментировал Олег Гроо, начальник городского управления дорог и внешнего благоустройства. - Мы предполагаем, что строение не вынесло сверхнормативной нагрузки в виде огромного самосвала, так как для проезда таких машин мост все же не предназначен. Теперь его предстоит разобрать и заменить новым. Во что это обойдется – пока сказать не могу: мы еще не закончили расчеты.

Приступить к работам дорожники смогут только в следующем году, после проведения всех необходимый изысканий. Строительство может занять от 6 до 7 недель. А до этого времени в микрорайон будет вести объездная дорога, сейчас ее схема прорабатывается.