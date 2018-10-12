Прощание с Игорем Грудновым состоится 14 октября в Спасо-Преображенском Кафедральном соборе

СЕГОДНЯ 11:34 2018-10-12T11:34:43+03:00

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Вчера, 11 октября, в Хабаровске скоропостижно скончался генерал-полковник, Герой РФ, командующий Восточным округом ВНГ России Игорь Сергеевич Груднов. Его не стало в возрасте 62 лет. По предварительным данным, причиной смерти генерал-полковника стал сердечный приступ.

Коллеги вспоминают, что за время его работы ему удалось создать работоспособный коллектив настоящих профессионалов. Все они сейчас работают в разных ведомствах, но, взаимодействуя друг другом, смогли сократить в регионе преступления, связанные с незаконной добычей биоресурсов.

Как сообщает пресс-служба Восточного округа войск национальной гвардии Российской Федерации, 14 октября в 12:00 в Спасо-Преображенском Кафедральном соборе пройдет церемония прощания с генерал-полковником. Уже в 14:00 после богослужения родственники, коллеги и друзья Игоря Груднова пройдут траурным маршем от собора до Управления ВО росгвардии. На это время в городе ограничат движение транспорта.