В ЕАО пенсионерка перевела лжевнуку более 9000 рублей

СЕГОДНЯ 12:05 2018-10-12T12:05:13+03:00

Мошенник позвонил ей по телефону и заявил что ему нужны деньги на лекарства

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Телефонный звонок 80-летней жительнице поселка Хинганск поступил в 10 часов утра. Женщина подняла трубку и услышала как мужской голос произнес: «Баба, это ты?». Никаких сомнений, что ей звонит не внук у пенсионерки не возникло.

- В разговоре она спросила, как у него дела, на что на другом конце провода ей ответили, что он лежит в больнице и на лекарство требуются деньги в сумме 8200. Сомнений в том, что ей звонит внук, у нее не возникло и она перевела на указанный номер сотового телефона 9020 рублей, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Однако, после того как перевод был осуществлен старушку обуяли сомнения. Перезвонив внуку она поняла что ее надули и обратилась в полицию. Там бабушка призналась что читала о таком виде мошенничества в газетах, но то что это может произойти непосредственно с ней даже не предполагала.

Сейчас злоумышленника ищут, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием).