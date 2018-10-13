2018-10-13T03:03:11+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 13 октября 2018 года: днем до +17 градусов, без осадков

Ночная температура местами опустится ниже ноля
Александра ШОПЕНКО
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Погода в Хабаровске на 13 октября 2018 года: днем до +17 градусов, без осадковПогода в Хабаровске на 13 октября 2018 года: днем до +17 градусов, без осадковФото: Александра ШОПЕНКО
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В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +15+17.

В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -1+3. Днем +15+16.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +15+17.

В Советской Гавани без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +12+14.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +14+16.

В Чегдомыне днем без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +12+14.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +10+12.

В Охотске без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем +4+6.

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