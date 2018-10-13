Решать проблемы Комсомольска будут через поддержку промышленности и здравоохранение

СЕГОДНЯ 06:21 2018-10-13T06:21:31+03:00

Это станет основой для улучшения благосостояния города Юности и Хабаровского края в целом

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Губернатор Хабаровского края отправился в свою первую инспекцию. Сейчас Сергей Фургал находится с официальным визитом в Комсомольск-на-Амуре.

Главными проблемами города Юности глава региона назвал отток населения, трудности с жильем в промышленном производстве. А ведь именно последнее является основой для повышения благосостояния региона. Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, развитие авиационного завода имени Гагарина, судостроительного завода и завода «Амурсталь» остаются актуальными для Комсомольска.

- Главные заводы края обеспечены военным и гражданскими заказами. Активно развивается агломерация «Комсомольск-Амурск-Солнечный». В сентябре на площадке «Парус» началось строительство нового завода по производству металлоконструкций. Растет добыча олова на Солнечной обогатительной фабрике. До конца года «Оловянная рудная компания» планирует получить 390 тонн олова в концентрате, что в 2,3 раза больше по сравнению с 2017 годом. Будет продолжена модернизация Амурского гидрометаллургического комбината, его производительность увеличится вдвое, - сказал Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

В авангарде развития социальной инфраструктуры Комсомольска, как отметь глава региона, встанет здравоохранение. До конца этого года здесь планируют открыть сосудистый центр - очередное достижение края в части высокотехнологичной медицины. В Комсомольске появится онкодиспансер и городская станция скорой помощи. Соответствующие контракты уже подписаны. А в Ленинском округе строится детская больница, первую очередь сдадут в середине 2019 года. Однако больше внимания все же будет уделяться первичному звену. Так, для нужд участковой медслужбы Комсомольска в ординатуре обучается 35 «целевиков»

Кроме этого, внимание будет уделено и сельскому хозяйству. Для его развития есть хороший задел - агломерация «Комсомольск-Амурск-Солнечный» полностью обеспечивает себя картофелем и куриным яйцом. Овощи выращивают в тепличном комплексе, работает молокозавод.