2018-10-13T04:50:08+03:00
Спорт

Матч «СКА-Нефтяник» - «Акиллес» 12 октября: Хабаровчане разгромили вице-чемпиона Финляндии на кубке мира по бенди

Дальневосточная команда досрочно вышла в четвертьфинал турнира
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Матч «СКА-Нефтяник» - «Акиллес» 12 октября: Хабаровчане разгромили вице-чемпиона Финляндии на кубке мира по бендиМатч «СКА-Нефтяник» - «Акиллес» 12 октября: Хабаровчане разгромили вице-чемпиона Финляндии на кубке мира по бендиФото: Официальный сайт СКА-Нефтяник
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Второй день группового турнира кубка мира по хоккею с мячом и разгромная победа хабаровского «СКА-Нефтяника». Дальневосточники разделались с «Акиллесом» из Финляндии со счетом 13:0.

Как сообщает пресс-служба клуба «СКА-Нефтяник», теперь хабаровская команда занимает первую строчку турнирной таблицы в группе «С». В следующем матче дальневосточные хоккеисты сразятся со шведским «Хаммарбю», который одержал победу над соотечественниками из «Ветланды» - 8:4.

Тем временем в группе «В» разыгрывалась драма - под вопросом был выход в плей-офф «Енисея» из Красноярска. Сибиряки утром проиграли «Вестеросу» со счетом 2:3. Уже вечером красноярцам предстояло встретиться со шведской «Виллой», победа нужна была кровь из носу, чтобы пройти в следующий раунд. И «Енисей» сумел обыграть шведов со счетом 5:2 и занять первое место в своей группе.

В группе «D» также определились лидеры. В четвертьфинал выходят шведские «Брубер» и «Сандвикен». Однако командам еще предстоит сразиться за первое место в группе.

Непонятная пока картина вырисовывается в группе «А», где на две путевки претендуют сразу четыре команды. Ситуация прояснится сегодня.

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