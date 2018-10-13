2018-10-13T09:47:14+03:00
Происшествия

Бывший заключенный убил соседа, завернул его тело в матрас и выбросил в лесополосе в Хабаровске

Жертва приютила недавно освободившегося магаданца, но поплатилась за доброту
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Бывший заключенный убил соседа, завернул его тело в матрас и выбросил в лесополосе в ХабаровскеБывший заключенный убил соседа, завернул его тело в матрас и выбросил в лесополосе в ХабаровскеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В апреле этого года из мест не столь отдаленных освободился житель Магадана, который отбывал наказание за убийство и разбой. Из 49 прожитых лет мужчина 26 провел за решеткой за различные преступления. Магаданец планировал улететь на родину и даже имел билет на самолет, но перепутал рейс и остался в Хабаровске.

Как сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета Росии по Хабаровскому краю, в краевой столице магаданец познакомился с местным жителем. Мужчина пригласил экс-сидельца в квартиру в Железнодорожном районе и новоиспеченные приятели стали соседями.

Однако ужиться двум мужчинам было не суждено. Соседи часто ругались и во время очередной ссоры магаданец схватил нож и ударил жителя Хабаровска не менее пяти раз. Жертва скончалась на месте, а бывший сиделец не хотел возвращаться в колонию.

Магаданец завернул тело в надувной матрас, вынес в лесополосу в том же районе и скрылся. А 3 октября жуткую картину увидели прохожие, которые обратились к правоохранителям.

Злоумышленник был оперативно задержан и признался в содеянном. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Максимальное наказание - до 15 лет тюрьмы.

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