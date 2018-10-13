Приезжий из Омска обчистил арендуемую квартиру в Хабаровске
Десять лет назад в краевую столицу из Омска переехал тогда еще 20-летний парень. Жил он на съемных квартирах и в 30 лет, не сумев достать нужную сумму на оплату жилья, решил украсть мебель и бытовую технику и продать.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, случилось все в марте этого года. В квартире мужчина жил около года, исправно платил, нареканий к нему не было.
В очередной оговоренный день внесения оплаты хозяйка жилья позвонила омичу, но звонок остался без ответа. Тогда женщина наведалась в квартиру и к своему ужасу обнаружила, что мебели и бытовой техники в ней нет, как и самого арендатора.
Нерадивый квартирант был задержан и на допросе рассказал, что бытовую технику продал. Вырученные деньги он потратил на оплату новой квартиры.
Злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Максимальное наказание - до пяти лет тюрьмы.