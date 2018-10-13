В Хабаровским крае стабилизировалась ситуация с заболеваемостью ОРВИ

СЕГОДНЯ 12:08 2018-10-13T12:09:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Хабаровском крае ниже пидемического порога на 13,3 процента. За первую неделю октября зарегистрировано 7 тысяч 715 случаев заражения, что на 1,4 процента меньше, чем за последнюю неделю сентября.

Как сообщает пресс - служба правительства Хабаровского края, точечно эпидпорог все же превышен. Так, в Комсомольске уровень заболеваемости выше нормы на 12,4 процента, в районе имени Лазо на 39,7 процента, а в Николаевском районе - на 20,5 процента.

В сообщении также отмечается, что в крае полным ходом идет прививочная кампания против гриппа. Вакцину уже получили 423 тысячи 686 человек (68,4 процента от плана). До 1 ноября привить планируется 619 тысяч 100 жителей региона, среди которых 162 тысяч 700 детей и 456 тысяч 400 взрослых.