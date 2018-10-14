2018-10-14T02:54:23+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 14 октября 2018 года: днем до +17 градусов, облачно

В Чегдомыне и Биробиджане ожидаются дожди
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 14 октября 2018 года: днем до +17 градусов, облачноПогода в Хабаровске на 14 октября 2018 года: днем до +17 градусов, облачноФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Хабаровске без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +15+17.

В Биробиджане вечером небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +13+15.

В Бикине без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +16+18.

В Советской Гавани без осадков. Ветер юго-западный 6-9 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +16+18.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +13+15.

В Чегдомыне ожидается дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +7+9.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +8+10.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -4-6. Днем +2+4.

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