Восходящей звездой дефектологии признали педагога из Хабаровска

СЕГОДНЯ 04:33 2018-10-14T04:34:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Учитель-дефектолог из Хабаровска стал лауреатом Всероссийского конкурса профессионального мастерства. Победитель, а точнее победительница – Александра Белоус, педагог из интерната №6. Она отправилась в Москву на финальные соревнования и с блеском обошла своих конкурентов.

Как сообщили в министерстве образования края, в финале конкурса приняли участие 20 победителей регионального этапа — учителя-логопеды, сурдопедагоги, олигофренопедагоги и тифлопедагоги школ, детских садов и центров психолого-педагогической социальной и медицинской помощи. Однако восходящей звездой отечественной дефектологии один из членов жюри назвал именно хабаровчанку, которая продемонстрировала высокий профессионализм, креативность и неординарность.

Конкурс «Учитель-дефектолог России» проводится с целью стимулировать профессиональный рост учителей-дефектологов, а также поддержать инновационные разработки и технологии, которые внедряют в образовательный процесс учеников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Во время финальных испытаний конкурсанты побывали на мастер-классе, участвовали в круглом столе на тему «Дефектологическая наука и практика в России: ответы на вызовы времени», а также провели коррекционное занятие для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.