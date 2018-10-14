Хабаровчанка хотела сэкономить, а в итоге осталась без денег и окон на балконе

СЕГОДНЯ 06:04 2018-10-14T06:04:25+03:00

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Жительница краевой столицы обратилась к полицейским за помощью, когда поняла, что стала жертвой мошенника. Злодей использовал образ установщика пластиковых окон. Точнее он действительно числился в одной из фирм стажером-монтажником, но, по официальным данным, проработал там всего два дня. К потерпевшей он пришел по заявке - женщина обратилась в компанию и заказала остекление балкона в своей квартире.

- По версии следствия, 23-летний фигурант предложил потерпевшей выполнить остекление дешевле. Для этого нужно было отказаться от заключения договора с фирмой и заплатить лично ему 40 тысяч рублей. Ничего не подозревающая хабаровчанка перевела деньги, монтажник же к работам так и не приступил. Потом задержанный исчез и перестал отвечать на телефонные звонки, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Против парня завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас оперативники проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям на территории краевого центра. На время предварительного следствия подозреваемого отпустили на свободу, но взяли с него подсписку о невыезде.