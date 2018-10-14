2018-10-14T07:54:25+03:00
Происшествия

В Комсомольске-на-Амуре пропал 12-летний Роман Амелин

Мальчик ушел в школу 12 октября и до сих пор не вернулся
Ольга КИВА
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В Комсомольске-на-Амуре пропал 12-летний Роман Амелин ФОТО: ПСО «Лига Спас»В Комсомольске-на-Амуре пропал 12-летний Роман Амелин ФОТО: ПСО «Лига Спас»
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В городе Юности пропал 12-летний школьник. Информация об этом появилась в аккаунте ПСО «Лига Спас» в одной из социальных сетей. В сообщении говорится, что юного горожанина зовут Роман Амелин. Известно, что мальчик 12 октября ушел в школу и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

По предоставленной информации, мальчик был одет в серо-голубую кофту на замке и в темно-синие брюки. Родственники пропавшего надеются что с Романом все в порядке. Всех, кто может располагать хоть какой-нибудь информацией о том, куда мог пойти школьник или где он хотя бы примерно может находиться, убедительно просят позвонить по телефонам 8-909-871-41-36 или 8-914-190-12-17. Также информацию можно передать по телефону службы спасения 112. Любые данные могут стать важным звеном в цепочке поисков пропавшего мальчика.

В Комсомольске-на-Амуре пропал 12-летний Роман Амелин ФОТО: ПСО «Лига Спас»

В Комсомольске-на-Амуре пропал 12-летний Роман Амелин ФОТО: ПСО «Лига Спас»

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