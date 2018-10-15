СЕГОДНЯ 08:59 2018-10-15T08:59:41+03:00

Землетрясение на Камчатке: силу подземных толчков оценили в три балла Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

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Сейсмособытие магнитудой 5,7 балла произошло в море на глубине 127 километров в акватории Кроноцкого залива. Расстояние от эпицентра до Петропавловск -Камчатского городского округа составило также 127 километров. Его население, а также жители города Елизово ощутили подземные толчки магнитудой до трех баллов.

- Угрозы возникновения цунами нет. Для обследования зданий и социально - значимых объектов выехали оперативные группы МЧС России, также организованно взаимодействие с руководителями потенциально - опасных объектов, с дежурно-диспетчерскими службами, - сообщили в пресс -службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Всем жителям сейсмоопасных районов спасатели советуют соблюдать правила безопасности и поведения во время землетрясения, которые помогут сохранить жизнь себе и своим близким.