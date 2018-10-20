На Камчатке 13-летняя школьница влюбилась в бомжа

СЕГОДНЯ 06:25 2018-10-20T06:25:42+03:00

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В Петропавловске-Камчатском следователи возбудили несколько уголовных дел в отношении ранее неоднократно судимого за кражи и убийство 38-летнего жителя полуострова и его 32-летнего бездомного приятеля. Первого заподозрили в «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста», а второго мужчину в «Половом сношение с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста». Причем во втором случае все было «по любви».

- Девочка с августа этого года имела интимные отношения с 32 мужчиной. В тот октябрьский день, когда произошло преступление, она пришла в гости к этому мужчине, в это время там же был его 38-летний приятель. По версии следствия, он изнасиловал девочку в подвальном помещении, где жил его друг, - сообщили в СУ СК России по Камчатскому краю.

Об этом стало известно благодаря сотрудникам патрульно-постовой службы полиции, которые практически с поличным поймали преступника во время обхода жилмассива. Обоим злоумышленникам уже предъявили обвинения, сейчас следователи настаивают на заключении подозреваемых под стражу.

Злоумышленникам уже предъявлены обвинения. Следствие ходатайствует перед судом, об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. А расследование уголовного дела продолжается.