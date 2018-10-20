2018-10-20T08:58:07+03:00
Политика

Сергей Фургал сократил 11 чиновников из правительства Хабаровского края

Губернатор продолжает реализовывать свою программу по сокращению трат на свой аппарат
Ольга МОРОЗОВАМария ИГНАТЬЕВА
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Сергей Фургал сократил 11 чиновников из правительства Хабаровского краяСергей Фургал сократил 11 чиновников из правительства Хабаровского краяФото: Мария ИГНАТЬЕВА
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В правительстве Хабаровского с приходом нового губернатора продолжаются перестановки среди чиновников, министров и министерств. Основной целью на ближайшее время Сергей Фургал видит сокращение трат правительства на аппарат. Для этого он уже промониторил заказы на госзакупках и приостановил часть из них. Следующим этапом стала продажа яхты, которую купили при предыдущем губернаторе более чем за миллиард рублей. Сейчас же он заговорил о сокращении собственного аппарата.

- В структуре у нас остается три зампреда, а раньше их было четыре. Из 15 заместителей председателей останутся лишь восемь. Сейчас 14 министров, а останется только 11. Всего министерств будет 15, а сейчас их 18, - отмечает Сергей Фургал.

В общей сложности, как утверждает губернатор, из 35 членов правительства белый дом покинуть 11 человек. Места есть только для 24 из них. Имена, фамилии и должности Фургал не назвал. Лишь отметил, что у каждого из «сокращенных» чиновников были свои кабинеты, машины, подчиненные и обеспечение, а это несло финансовые нагрузки. Сокращение штата позволит сократить и траты, чего и добивается губернатор. При этом он отмечает, что в скором временем он займется и другими структурами.

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