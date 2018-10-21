2018-10-21T07:22:24+03:00
Происшествия

Тело годовалого ребенка нашли в мусорном контейнере на Сахалине

На девочке нашли следы насильственной смерти, следователи уже возбудили уголовное дело
Элина ОГАНЕСЯН
Поделиться:
Тело годовалого ребенка нашли в мусорном контейнере на СахалинеТело годовалого ребенка нашли в мусорном контейнере на СахалинеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Вопиющий случай произошел в селе Шебунино Невельского района. 19 октября утром местные жители пошли выбрасывать мусор и случайно нашли в контейнере тело совсем еще крохотной девочки. Мусорка находится в 100 метрах от дома №9 по улице Дачной. Паника и ужас охватили селян, потому что на девочке были следы насильственной смерти.

«Убили и выбросили, не иначе» – уверены местные. На вид ребенку было не больше 1 года 4 месяцев. Раскрыть ужасающие подробности теперь предстоит областным следователям. Они уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

- Незамедлительно в город Невельск для оказания практической помощи в раскрытии особо тяжкого преступления направлены следователи-криминалисты следственного управления, - отметили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

В ведомстве отмечают, что оперативники уже осмотрели место трагедии. Естественно, в рамках расследования следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу тела малышки. Криминалистам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и установить круг подозреваемых. Расследование продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Еврейской автономии девушка осталась без квартиры и денег, встретив мошенника
Смертельная авария на трассе Хабаровск-Владивосток: погиб водитель, уснувший за рулем
Мэр Москвы поздравил Хабаровский край с юбилеем
В Хабаровске молодой рецидивист угнал велосипед
Погода в Хабаровске на 21 октября 2018 года: днем до +13 градусов, без осадков
В Хабаровском крае полицейские с поличным поймали воришку
В Хабаровском крае до сих пор борются с последствиями непогоды
Сергей Фургал сократил 11 чиновников из правительства Хабаровского края
«Летучий голландец» из Танзании, уходя от погони, прописался на Сахалине
На Камчатке 13-летняя школьница влюбилась в бомжа
Хабаровские водители посоревновались в профессиональном мастерстве
Погода в Хабаровске на 20 октября 2018 года: днем до +12, возможны небольшие осадки
В Хабаровске охраной школ займутся профессионалы
Подросток из Хабаровска украл спортивный велосипед из гаража незнакомца
В Хабаровске отметят пятилетие арены «Ерофей»