Тело годовалого ребенка нашли в мусорном контейнере на Сахалине

СЕГОДНЯ 07:22 2018-10-21T07:22:24+03:00

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Вопиющий случай произошел в селе Шебунино Невельского района. 19 октября утром местные жители пошли выбрасывать мусор и случайно нашли в контейнере тело совсем еще крохотной девочки. Мусорка находится в 100 метрах от дома №9 по улице Дачной. Паника и ужас охватили селян, потому что на девочке были следы насильственной смерти.

«Убили и выбросили, не иначе» – уверены местные. На вид ребенку было не больше 1 года 4 месяцев. Раскрыть ужасающие подробности теперь предстоит областным следователям. Они уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

- Незамедлительно в город Невельск для оказания практической помощи в раскрытии особо тяжкого преступления направлены следователи-криминалисты следственного управления, - отметили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

В ведомстве отмечают, что оперативники уже осмотрели место трагедии. Естественно, в рамках расследования следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу тела малышки. Криминалистам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и установить круг подозреваемых. Расследование продолжается.