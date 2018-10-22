В Хабаровском крае ищут мужчин и подростка, пропавших на реке Горин

СЕГОДНЯ 03:30 2018-10-22T03:30:30+03:00

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На реке Горин в Солнечном районе пропали двое рыбаков и подросток. В компании был еще один пострадавший - 85-летний мужчина. Все они отправили ловить рыбу на лодке. Однако порыбачить им не удалось из-за внезапного происшествия — лодка перевернулась и все четверо оказались в воде.

Выбраться смог только пенсионер. Судьба двух мужчин 30 и 43 лет, а также 15-летнего подростка пока не известна.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, сообщение о происшествии поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 21 октября. Предварительно было известно, что инцидент произошел в районе железнодорожного моста через реку Горин. Сначала пострадавших искали самостоятельно местные полицейские и волонтеры.

Спасатели из Комсомольска-на-Амуре отправились в Солнечный район вчера, 21 октября, в 23:50. В составе группы шесть человек и три единицы техники. Поисковая операция продолжается.