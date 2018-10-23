Депутаты попросили не экономить на отлове бездомных собак в Хабаровске

СЕГОДНЯ 11:38 2018-10-23T11:38:15+03:00

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23 октября в здании Хабаровской городской думы состоялось заседание комитета по местному самоуправлению. Народные избранники вынесли на повестку дня важную для дальневосточной столицы тему - сокращение финансовой поддержки на отлов, содержание и лечение бездомных собак. Когда стало ясно, что на эти мероприятия в следующем году выделят меньше денег, эксперты заволновались, ведь такие меры могут привести к вспышке бешенства в городе.

С докладом по этой теме выступил Анатолий Климочкин, начальник управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации. Он, в первую очередь, обратил внимание на то, что ловить бродячих животных должны на государственные деньги.

- Законом Хабаровского края не предусмотрены мероприятия по регулированию численности безнадзорных собак, в связи с чем, их количество ежегодно увеличивается, а субвенция, в свою очередь, сокращается. Для осуществления полномочий в 2019 году необходимо 5 миллионов 744 тысячи рублей. На эти деньги организации смогут выловить 2000 собак, - обращает внимание Анатолий Климочкин. - Сейчас же на реализацию этих мероприятий из краевого бюджета выделили 1 миллион 823 тысячи рублей. Из-за такой экономии специалисты в следующем году смогут обеспечить отлов только 763 бездомных собак. Разница большая.

Напомним, что бездомных собак по закону не убивают - их ловят, ставят прививки, в частности от бешенства, содержат в центре безнадзорных животных. Лишь после того, как ветеринар удостоверится в том, что пес здоров, выпускает на волю. Что это дает? Естественно, таким образом можно избежать распространения смертельных заболевания, которые, кстати, передаются и человеку. Логическая цепочка достаточно проста: денег на лечение «бродяг» выделяют меньше, следовательно на улице больше собак с бешенством, соответственно риск заразиться хабаровчанам увеличивается.

Депутаты городской думы полностью поддержали инициативу администрации и просят коллег из Законодательной думы рассмотреть вопрос об увеличении лимита финансирования до 2 миллионов 422 тысяч рублей.