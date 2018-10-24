С Большого Шантара в Хабаровском крае тоннами вывозят металлолом

СЕГОДНЯ 08:41 2018-10-24T08:41:34+03:00

В этом году военные экологи собрали и подготовили к отправке около 55 тонн отработавших свой срок металлических конструкций

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На острове Большой Шантар в Хабаровском крае закончился очередной этап экологических работ. Очисткой территории занимались военнослужащие экологического взвода Восточного военного округа. На данный момент, специалисты собрали и подготовили к отправке около 55 тонн металлолома.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, в этом году военные экологи выполняли работы по разделению больших металлических конструкций на более мелкие и удобные для транспортировки части. Кроме того, специалисты занимались благоустройством территории в районе озера Большое.

У военных экологов уже есть планы на следующий год — они будут заниматься прессованием отработавших свой срок металлических конструкций. Подготовленный металлолом им предстоит вывезти с помощью грузовых судов. С этой работой они должны справиться до 2020 года.