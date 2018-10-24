2018-10-24T12:18:50+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае рыбак задушил сонного приятеля, выбросил из лодки и ждал, пока тот утонет

Конфликт начался с того, что друг просто задремал, когда греб веслами
Элина ОГАНЕСЯН
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В Хабаровском крае рыбак задушил сонного приятеля, выбросил из лодки и ждал, пока тот утонетВ Хабаровском крае рыбак задушил сонного приятеля, выбросил из лодки и ждал, пока тот утонетФото: СУ СК России по Хабаровскому краю
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Жуткая история случилась 12 октября. Начиналось все спокойно: двое приятелей встретились в гараже, чтобы починить лодку. Сопровождался ремонт распитием горячительных, однако работа не увенчалась успехом, и они продолжили застолье. Успели даже поругаться и подраться, но потом угомонились и продолжили выпивать. Через некоторое время друзья пошли на берег Амура, чтобы порыбачить, сели на другую лодку и отправились «бороздить» по реке. 39-летний мужчина взял на себя ответственность грести веслами, но не подрассчитал количество выпитого и задремал. Второму рыбаку это очень не понравилось, и он накинул на шею друга веревку и стал его душить.

- После того как потерпевший потерял сознание, он сбросил его из лодки в воду. Мужчина очнулся, стал звать на помощь, - говорят в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю. Злоумышленник отплыл от него и ждал пока потерпевший утонет. После совершения преступления обвиняемый вернулся домой.

Уже на следствии 29-летний обвиняемый по статье «Убийство» признался, что просто слишком много выпил, потому что иначе оправдать свое поведение он просто не мог. В его отношении пока избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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