2018-10-29T06:04:13+03:00
Общество

В Хабаровском крае собираются узаконить сбор дикоросов

Это должно придать новый импульс потребительской кооперации
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае собираются узаконить сбор дикоросовВ Хабаровском крае собираются узаконить сбор дикоросовФото: Михаил ФРОЛОВ
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Парламентариям Хабаровского края удалось «продвинуть» законопроект, регулирующий сбор дикоросов. Это получилось у них не с первого раза. Идею узаконить это направление деятельности прорабатывали с 2015 года, однако первый проект на федеральном уровне не приняли. Снова этот вопрос возник во время Лесного форума. Депутаты настаивали на необходимости доработки и принятия такого законопроекта, поскольку проблема развития потербительской кооперации осталась и ее нужно было решать.

- Со второй попытки проект закона внесли в Государственную Думу РФ. В документе указано, что такое заготовленные лесные ресурсы. По мнению авторов идеи, к ним могут относиться пищевые и недревесные ресурсы, лекарственные растения. Их закупка у сборщиков будет осуществляться через систему потребительской кооперации, - отмечает Юрий Матвеев, вице-спикер краевого парламента. - Этот закон поможет развить потребкооперацию и сеть заготовительных пунктов дикоросов, чтобы любой гражданин смог прийти, сдать собранные в лесу ягоды, грибы или лекарственные растения и получить за это деньги.

Некогда в Хабаровском крае было до 87 пунктов приема, сегодня их всего три. Кроме того, придание сбору дикоросов законного статуса поможет развитию самозанятости сельских жителей. Теперь только нужна поддержка депутатов Госдумы, чтобы однажды закон начал действовать. Первое чтение законопроекта запланировано на 7 ноября.

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