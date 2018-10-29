2018-10-29T09:28:53+03:00
Происшествия

Опытный хабаровский водитель испугался аварии и сбежал, несмотря на перелом ноги

На то у него была веская причина — он сел за руль пьяным
Ольга КИВА
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Опытный хабаровский водитель испугался аварии и сбежал, несмотря на перелом ногиОпытный хабаровский водитель испугался аварии и сбежал, несмотря на перелом ногиФото: УГИБДД по г.Хабаровску
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В минувшие выходные на улице промышленной в Хабаровске случилась авария, в которой пострадал водитель Toyota Vista. Мужчина сел за руль своей машины будучи пьяным хотел проехать по улице Промышленной. Мозги хабаровчанина были несколько затуманены и он то ли не сообразил, то ли из принципа не захотел уступать дорогу при выезде на проезжую часть, и врезался в проезжающую Toyota Corolla. После столкновения автовладелец предпочел скрыться, однако вскоре его нашли и задержали.

Как сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД, нетрезвость автолюбителя доказала экспертиза. Сам задержанный, как выяснилось, получил травмы. У него диагностировали закрытый перелом ноги. Почему мужчина с 16-летним опытом вождения сел за руль пьяным, сейчас выясняют правоохранители. Против фигуранта завели административное дело. Водитель второго авто был трезв.

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