Свет вернулся в пять ранее обесточенных поселков в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 08:51 2018-10-30T09:19:09+03:00

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Практически во все дома населенных пунктов района имени Лазо вернулось электричество. Напомним, что сегодня утром без света остались более семи тысяч людей в поселках Дурмин, Сидима, Мухен, Золотой, Сукпай.

Как сообщает пресс-служба главка МЧС России по Хабаровскому краю, временно без электроэнергии люди остались из-за ухудшения погоды. Энергетики с самого утра искали причину неполадок, ее удалось обнаружить только в районе обеда - на линию электропередачи Сидима-Обор упало дерево.

До сих пор ведется восстановление подачи электроэнергии в поселок Омми Амурского района. Электроснабжения нет в 73 домах, в которых живет свыше 400 человек.

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Запрещено подходить к оборванным проводам ближе, чем на восемь метров. Если обрыв замечен слишком поздно, то от него необходимо отойти на безопасное расстояние, при этом не отрывать ступни от земли и не создавать разрыва между стопами.