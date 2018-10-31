Следователи займутся забастовкой золотодобытчиков на Камчатке

СЕГОДНЯ 09:03 2018-10-31T10:05:40+03:00

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После коллективной жалобы, написанной почти сотней работников золотодобывающего предприятия «Аметистовое», региональный следственный комитет инициировал проведение доследственной проверки. Несмотря на то, что вопрос повышения заработных плат относится к трудовому законодательству, оперативники намерены разобраться во всей документации организации. Как известно, всего 78 работников рудника, расположенного в Пенжинском районе, бастуют из-за маленьких зарплат. Они намерены добиться производства оплаты межвахтового отдыха, дней временной нетрудоспособности, закрепления за работниками комнат в общежитии.

- Согласно имеющимся данным, требования рабочего коллектива руководством предприятия удовлетворены частично, - говорит Елена Матафонова, руководитель пресс-службы СУ СК России по Камчатскому краю. -Следователи тщательно будут изучать все факты, изложенные в обращениях работников, и установят все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Также следователи дадут оценку действующим трудовым правам работников.