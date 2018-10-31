Следователи займутся забастовкой золотодобытчиков на Камчатке
После коллективной жалобы, написанной почти сотней работников золотодобывающего предприятия «Аметистовое», региональный следственный комитет инициировал проведение доследственной проверки. Несмотря на то, что вопрос повышения заработных плат относится к трудовому законодательству, оперативники намерены разобраться во всей документации организации. Как известно, всего 78 работников рудника, расположенного в Пенжинском районе, бастуют из-за маленьких зарплат. Они намерены добиться производства оплаты межвахтового отдыха, дней временной нетрудоспособности, закрепления за работниками комнат в общежитии.
- Согласно имеющимся данным, требования рабочего коллектива руководством предприятия удовлетворены частично, - говорит Елена Матафонова, руководитель пресс-службы СУ СК России по Камчатскому краю. -Следователи тщательно будут изучать все факты, изложенные в обращениях работников, и установят все обстоятельства произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Также следователи дадут оценку действующим трудовым правам работников.