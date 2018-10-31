СЕГОДНЯ 11:46 2018-10-31T11:46:15+03:00

Школьник и студент из Хабаровска победили в чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2018 Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В краевой столице поздравляют призеров национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2018, который прошел в Екатеринбурге. Почетные титулы на соревнованиях честно заслужили девятиклассник Семен Ошаров и студент Хабаровского технического колледжа Виктор Скородумов. На чемпионате они ловко выполняли электромонтаж гражданских и промышленных объектов, собирали щитки и устанавливали освещение.

- В финале продемонстрировала свои навыки управления работой лифта с помощью программного контроллера. Все эти знания ребята получили, когда готовились к чемпионату, разбирая подобные задания в теории и на практике, - рассказала Ольга Киселева, преподаватель Хабаровского технического колледжа.

В планах победителей выиграть VI региональный чемпионат WorldSkills Russia. Мероприятие пройдет в конце ноября в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и поселке Хор.

Напомним, выпускница Хабаровского технологического колледжа Олеся Будко завоевала «серебро» на чемпионате EuroSkills-2018, который прошел в Будапеште. Она была единственным представителем от Хабаровского края и выиграла в компетенции «Технология моды».