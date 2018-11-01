2018-11-01T06:57:42+03:00
Общество

Хабаровские детдомовцы выберут свою будущую специальность в «Атласе профессий»

Интернет-ресурс ребята освоят во время осенних каникул
Ольга КИВА
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Хабаровские детдомовцы выберут свою будущую специальность в «Атласе профессий» ФОТО: Центр семейного устройстваХабаровские детдомовцы выберут свою будущую специальность в «Атласе профессий» ФОТО: Центр семейного устройства
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Для воспитанников детских домов в Хабаровском крае пройдут образовательные сборы «Вектор роста». Событие состоится во время осенних каникул. Его цель — познакомить ребят с успешными представителями разных профессий, которые расскажут о своей работе. Также для ребят проведут мастер-классы и экскурсии.

- Такие мероприятия помогут ребятам поверить в собственные силы и в то, что их способности гораздо шире, чем кажется им самим. Во время сборов участники пройдут психологическую диагностику, побывают на тренингах и получат персональные рекомендации по выбору профессии, - рассказала Елена Кондрашина, директор Центра семейного устройства.

Ребята узнают секреты фотоискусства, встретятся с поварами из известного ресторана и покулинарят на настоящей ресторанной кухне. Также подросткам устроят экскурсию по производственным цехам одного из крупнейших ритейлеров на Дальнем Востоке. Выбрать свою будущую специальность воспитанники детдома смогут с помощью «Атласа профессий» - интернет-ресурса, объединяющего информацию о профессиях и учебных заведениях региона.

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