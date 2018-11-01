2018-11-01T09:32:45+03:00
Здоровье

В Комсомольске-на-Амуре посчитали, сколько врачей не хватает в больницах

Больше всего город нуждается в педиатрах и терапевтах
Ольга КИВА
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В Комсомольске-на-Амуре посчитали, сколько врачей не хватает в больницахВ Комсомольске-на-Амуре посчитали, сколько врачей не хватает в больницахФото: Правительство Хабаровского края
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В городе Юности обсудили вопросы медицины, в частности подготовки кадров для этого направления. Специалисты краевого министерства здравоохранения уже посчитали, что в комсомольских больницах сейчас не хватает 130 врачей, то есть медучреждения укомплектованы только на 78 процентов. Больше всего город нуждается в педиатрах, сейчас не закрыты 19 вакансий, и в терапевтах в количестве 29 человек.

- Чтобы решить эту проблему в медицинские вузы направляют на обучение студентов по целевому набору. Благодаря такому подходу в 2018 году удалось подготовить 42 специалиста, в 2019 году планируется выпуск еще 51 человека, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Кроме кадровых вопросов также затронули тему оснащения детских поликлиник. В этом году на эти цели выделили 27 миллионов рублей. Также в январе 2019 года в больнице № 2 откроют сосудистый центр. Для него за счет резервного фонда Президента Российской Федерации приобрели ангиографический комплекс стоимостью 55 миллионов рублей.

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