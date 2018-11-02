Коробки элитного алкоголя исчезли из грузовика, ехавшего из Хабаровска в Амурскую область

СЕГОДНЯ 03:55 2018-11-02T03:55:57+03:00

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Полицейские в Хабаровском крае разбирались в деле об исчезновении двух коробок элитного алкоголя. О пропаже сообщил представитель компании грузоперевозок. Заявитель рассказал, что товар исчез из грузовика, который должен был отправиться из Хабаровска в Амурскую область. Ущерб потерпевшая сторона оценила с 120 тысяч рублей.

- Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных на территории организации. Они пришли к выводу, что к краже алкоголя причастен 37-летний грузчик. Мужчина уже имел судимости, в компанию устроился три месяца назад, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Грузчика задержали и допросили. Он признался, что несколько бутылок успел опустошить. Остальной товар, до которого фигурант не добрался, изъяли и вернули владельцу. Против грузчика завели уголовное дело по статье «Кража». На время следствия задержанного отпустили на свободу под подписку о невыезде.