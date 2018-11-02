СЕГОДНЯ 07:59 2018-11-02T09:25:03+03:00

Обычное озеро в Хабаровском крае превратилось в нефтяное Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Причиненный от разлива черного золота ущерб оценили в 25 миллионов рублей

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В Хабаровском крае произошла утечка нефтепродуктов. Опасные вещества попали в озеро Голое села Верхнетамбовское Комсомольского района. Причиной тому был порыв трубопровода на одном из местных предприятий. К делу подключилась межрайонная природоохранная прокуратура. Сотрудники провели проверку по данному факту.

- Согласно заключению экспертов концентрация нефтепродуктов в природных водах превысила предельно-допустимые значения в 42-54 раза, - сообщили в пресс-службе Комсомольской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратуры. - Экологическое происшествие повлекло за собой гибель обитающей в озере рыбы и кормовой базы.

Общий размер ущерба превысил 25 миллионов рублей. Природоохранный прокурор направил иск с целью взыскать с предприятия деньги. Суд удовлетворил это требование требование и обязал виновника компенсировать ущерб.

Решение в законную силу пока не вступило.