2018-11-04T09:01:20+03:00
Происшествия

Агрессивный кабан гулял по ночному Хабаровску

Обезвредили животное полицейские, выстрелившие в него из табельного оружия
Ольга КИВА
Поделиться:
Агрессивный кабан гулял по ночному ХабаровскуАгрессивный кабан гулял по ночному ХабаровскуФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

В ночь с 3 на 4 ноября в центре Хабаровска случился небольшой переполох. Причиной тому стало агрессивный кабан, который беспардонно гулял по городским улицам и даже позволял себе нападать на людей. Один из очевидцев сообщил о «нарушителе» в дежурную часть. Наряд полиции оперативно прибыл в жилмассив, где хозяйничал зверь, и своими глазами увидели, как неподобающе ведет себя не прошенный гость.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, прибывшие оперативники осмотрели территорию и нашли животное. Животное действительно вело себя очень агрессивно и кидалось на людей. Полицейским пришлось усмирить животное, выстрелив в него из табельного оружия. Они действовали в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Напомним, в июле этого года в Краснофлотском райне Хабаровска прогуливался гималайский медведь. Косолапого видел сторож нефтебазы. Прибывшие полицейские тогда не застали зверя, который, возможно, сам ретировался с территории людей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Камчатке девятилетняя девочка смотрела порнофильмы с отчимом-педофилом
Хабаровская молодежь провела «Диалог на равных» с Павлом Коганом
Выжившую после ранения енотовидную собаку отпустили обратно в хабаровский лес
Мэр Хабаровска вошел в тройку лидеров медиарейтинга Дальнего Востока
Погода в Хабаровске на 4 ноября 2018 года: до +4, ветрено
Товарооборот между Хабаровским краем и Китаем перевалил за миллиард американских долларов
Ограничение движения в Комсомольске 4 ноября: Центр города закроют до полудня
В Хабаровском крае написали Большой этнографический диктант
Жителей Камчатки потрясло на четыре балла
Взрыв газовых баллонов в гараже в Комсомольске: Ударной волной разрушило стены и крышу
С ветерком и золотом: Житель Магадана пытался ввезти в город пакет с семью миллионами рублей
Погода в Хабаровске на 3 ноября 2018 года: днем до +13, без осадков
Хабаровским любителям экстрима будет где отработать трюки