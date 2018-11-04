Агрессивный кабан гулял по ночному Хабаровску

СЕГОДНЯ 09:01 2018-11-04T09:01:20+03:00

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В ночь с 3 на 4 ноября в центре Хабаровска случился небольшой переполох. Причиной тому стало агрессивный кабан, который беспардонно гулял по городским улицам и даже позволял себе нападать на людей. Один из очевидцев сообщил о «нарушителе» в дежурную часть. Наряд полиции оперативно прибыл в жилмассив, где хозяйничал зверь, и своими глазами увидели, как неподобающе ведет себя не прошенный гость.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, прибывшие оперативники осмотрели территорию и нашли животное. Животное действительно вело себя очень агрессивно и кидалось на людей. Полицейским пришлось усмирить животное, выстрелив в него из табельного оружия. Они действовали в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Напомним, в июле этого года в Краснофлотском райне Хабаровска прогуливался гималайский медведь. Косолапого видел сторож нефтебазы. Прибывшие полицейские тогда не застали зверя, который, возможно, сам ретировался с территории людей.